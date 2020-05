Coronavirus Campania: 4.668 positivi, 396 decessi e 2.562 guariti

Questi sono i dati ufficiali dell’Unità di crisi regionale. Altri 272 sono in attesa di verifica da parte delle Asl. La provincia più colpita è resta quella di Napoli, con 973 casi in città e 1.595 nell’area metropolitana

In Campania il totale dei positivi registrato a quest’oggi sale a 4.668. I decessi corrispondono a 396, mentre i guariti sono 2.562. Questo è quanto riportano i dati ufficiali dell’Unità di crisi regionale. Altri 272 sono in attesa di verifica da parte delle Asl. I tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza corrispondono a 136.261 (GLI AGGIORNAMENTI - L'EMERGENZA IN CAMPANIA).

La situazione in Campania

La provincia di Napoli è quella più colpita, con un totale di 2.568: 973 in città e 1.595 nell’area metropolitana. Seguono quella di Salerno (672), di Avellino (514), di Caserta (446) e di Benevento (196).