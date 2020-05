Si apre una voragine nel Casertano: quattro famiglie evacuate

Momenti di paura questa notte in via De Gasperi a Orta di Atella. I vigili del fuoco, allertati da residenti rimasti intrappolati, sono giunti sul posto insieme alla polizia municipale. Una perdita d’acqua potrebbe essere tra le cause del cedimento

Un boato nel cuore della notte che ha svegliato molte persone, poi il cedimento della strada. Momenti di paura a Orta di Atella (nel Casertano), dove si è aperta una voragine di diversi metri in via De Gasperi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, allertati dai residenti spaventati e rimasti intrappolati, e la polizia municipale. Quattro famiglie che vivevano in un fabbricato a ridosso della voragine sono state evacuate. Una perdita d’acqua potrebbe essere tra le possibili cause del cedimento.