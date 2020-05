Trovato lo scheletro di un uomo in un bosco del Beneventano

Dai resti verrà estratto il Dna per essere confrontato con quello dei parenti di persone scomparse nel Sannio

Lo scheletro di un uomo è stato rinvenuto in un bosco a Morcone, in provincia di Benevento. A fare la scoperta dei resti, trasportati nella sala mortuaria del cimitero di Morcone, sono stati due cercatori di asparagi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di risalire all’identità dell’uomo. Verrà estratto il Dna che verrà confrontato con quello dei parenti di persone scomparse nel Sannio.