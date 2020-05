Blitz della polizia a Napoli, ordinanza cautelare per 20 persone

Sono gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio e, in particolare, rapine a mano armata, ricettazione e riciclaggio di orologi di valore

A Napoli dalle prime ore del mattino è in corso una vasta operazione della polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una ventina di persone. Sono gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio e, in particolare, rapine a mano armata, ricettazione e riciclaggio di orologi di valore.