Napoli, incendio in zona Gianturco di sterpaglie e materiale plastico

Le fiamme hanno causato una colonna di fumo visibile anche in altri quartieri della città. Ancora da chiarire la causa del rogo

Un incendio è scoppiato a Napoli in zona Gianturco, nella periferia Est di Napoli, causando una colonna di fumo visibile anche in altri quartieri della città. Secondo quanto si apprende, ad andare al fuoco sono state sterpaglie e del materiale plastico che si trovava all'interno di un ex campo rom della zona. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. Ancora da chiarire la causa dell'incendio.