Caserta, nascondeva la droga in tre appartamenti: arrestato pusher

Un uomo di 28 anni, C.C., si serviva di almeno tre appartamenti - in cui nascondere la droga e un'arma - e di qualche fiancheggiatore. Una piccola rete di protezione creata in questi mesi di emergenza Coronavirus in cui spacciare per strada è diventato quasi impossibile, che non è però servita. Scoperto, è stato arrestato a San Prisco dalla polizia.