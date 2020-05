Napoli, rissa in via Gianturco: denunciate tre persone

Tre persone straniere sono state denunciate a Napoli per rissa dai carabinieri del nucleo operativo e della stazione di Napoli Poggioreale. I militari, allertati dal 112, si sono recati in via Gianturco, dove hanno trovato un uomo ferito. L’individuo era stato coinvolto in un tafferuglio all’interno dell’area ex Nato con altri due connazionali, avendo però la peggio. Gli uomini dell’Arma, grazie alle immagini di videosorveglianza dell’area, hanno individuato gli altri due soggetti. Le persone coinvolte nell’episodio di violenza se la caveranno rispettivamente con 30, 3 e 7 giorni di prognosi.