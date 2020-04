Una famiglia di Capri, bloccata in Kenya dopo lo stop ai voli dovuto all'emergenza Covid-19, ha lanciato un appello ad amministratori e amici attraverso i social per chiedere aiuto per rientrare in Italia. La coppia di coniugi, è nel paese africano da oltre tre mesi con i due figli di 5 anni e 19 mesi. Insieme ad altri connazionali, sono bloccati in un resort chiuso e abbandonato dal personale da più di un mese. Hanno raccontato di non essere riusciti a imbarcarsi sull'ultimo volo per Roma organizzato dall'ambasciata italiana e decollato il 31 marzo da Nairobi per riportare in patria 170 italiani. E non hanno trovato posto neanche su un aereo partito per Francoforte a inizio aprile per il rientro di turisti tedeschi. (DIRETTA)

7:58 - Famiglia di Capri bloccata in Kenya: “Fateci tornare”

Una famiglia di Capri, bloccata in Kenya dopo lo stop ai voli dovuto all'emergenza Covid-19, ha lanciato un appello ad amministratori e amici attraverso i social per chiedere aiuto per rientrare in Italia. La coppia di coniugi, è nel paese africano da oltre tre mesi con i due figli di 5 anni e 19 mesi. Insieme ad altri connazionali, sono bloccati in un resort chiuso e abbandonato dal personale da più di un mese. Hanno raccontato di non essere riusciti a imbarcarsi sull'ultimo volo per Roma organizzato dall'ambasciata italiana e decollato il 31 marzo da Nairobi per riportare in patria 170 italiani. E non hanno trovato posto neanche su un aereo partito per Francoforte a inizio aprile per il rientro di turisti tedeschi. "Siamo ancora qui, noi e altri 500 turisti italiani che sono nelle stesse condizioni - ha raccontato Diana nel video - Il villaggio è in stato di abbandono, scarseggiano viveri e medicinali e siamo alla mercé dei ladri". Secondo la donna, alcuni dei connazionali hanno il visto di soggiorno scaduto o in scadenza. "Tanti italiani stanno tentando di collegarsi al sito dell'ufficio immigrazione di Nairobi per sbrigare le formalità ma non si riesce a fare la registrazione necessaria e l'ufficio è chiuso per il coronavirus. E' per questo che ci rivolgiamo alla rete e lanciamo il nostro appello disperato: aiutateci a tornare a casa".

7:51 – De Magistris: “I sindaci non hanno poteri di ordinanza”

"Con il Governo nazionale c'è collaborazione ai massimi livelli, ma fino al 4 maggio noi non abbiamo la possibilità di incidere. Il sindaco non ha poteri di ordinanza che, per decreto legge, è lasciata e affidata solo al Governo e alle Regioni. Noi possiamo portare avanti solo battaglie politiche'', ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, concludendo il suo intervento nel Consiglio comunale facendo riferimento agli interventi dei consiglieri che chiedevano una sua azione in alcuni campi, tra cui la riapertura dei mercati rionali.