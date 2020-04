Sarà possibile completare nei prossimi giorni l'effettuazione di test rapidi a beneficio di tutte le categorie a rischio, individuate dal Programma di Screening regionale-Fase 2. Lo comunica l'Asl di Avellino. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:29 - 18 nuovi positivi in Campania, totale sale a 4.349

Sono 18 i pazienti risultati positivi al Coronavirus ieri in Campania. Lo si apprende dall'Unità di Crisi della Regione Campania. Il totale complessivo dei positivi in regione sale a 4.349, mentre i tamponi eseguiti ieri sono stati 1.509 per un totale di 68.727 tamponi.

7:21 - Asl di Avellino: "Pronti oltre 10mila test rapidi"

L'Asl di Avellino comunica che, a seguito della consegna da parte della Regione Campania di 2.775 test nella giornata di venerdì scorso e di altri 7.800 test nella giornata di ieri, sarà possibile completare nei prossimi giorni l'effettuazione di test rapidi a beneficio di tutte le categorie a rischio, individuate dal Programma di Screening regionale-Fase 2. In particolare, verrà completato lo screening di controllo, con secondo test, per il personale sanitario nei distretti dell'Asl di Avellino e dei dipartimenti, anche in vista della riapertura degli ambulatori a partire dal 3 maggio 2020, e per il personale (test di controllo) e i pazienti (primo test per i nuovi accessi) dei presidi ospedalieri di Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi. Saranno sottoposti a test rapido anche i pazienti dell'Adi (Assistenza Domiciliare integrata), mentre verrà completato lo screening, già in buona parte realizzato, delle Rsa e strutture socio assistenziali (fasce deboli) della polizia penitenziaria e delle forze dell'ordine. In caso di positività al test rapido, il soggetto verrà sottoposto a tampone naso-faringeo.