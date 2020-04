Sta bene e potrebbe essere dimesso già nei prossimi giorni l'infermiere dell'ospedale Cotugno di Napoli risultato positivo nei giorni scorsi al Coronavirus. Si tratta del primo caso di positività nell'ospedale partenopeo in prima linea nella lotta al Covid-19. Ammontano a 87 i casi di positività registrati ieri in Campania per un totale complessivo che sale a 3.604. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:08 - 87 nuovi casi in Campania, totale sale a 3.604

Ammontano a 87 i casi di positività al Coronavirus registrati ieri in Campania per un totale complessivo che sale a 3.604. Questo è quanto rende noto l'Unità di crisi regionale che dà conto anche dei tamponi: 1.667 quelli eseguiti ieri, per un totale di 35.448.

8:05 - Fiore e lumino su tombe cimitero San Giorgio a Cremano

Un fiore e un lumino su tutte le tombe del cimitero di San Giorgio a Cremano (Napoli). In occasione della domenica di Pasqua, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Zinno vuole tenere accesa la luce della memoria in un momento difficile, segnato dall'emergenza Coronavirus che impone ai cittadini di restare a casa. E così oggi, la ditta Zeus che gestisce i servizi cimiteriali in collaborazione con l'amministrazione, attraverso l'assessore Pietro De Martino, si è offerta di apporre un fiore e un lumino su tutte le tombe all'interno del cimitero comunale.

8:02 - Positivo un infermiere del Cotugno, non è grave

Sta bene e potrebbe essere dimesso già nei prossimi giorni l'infermiere dell'ospedale Cotugno di Napoli risultato positivo nei giorni scorsi al Coronavirus. Si tratta del primo caso di positività nell'ospedale partenopeo in prima linea nella lotta al Covid-19. L'uomo, dopo aver accusato un problema respiratorio ed essere risultato positivo al virus, è stato ricoverato nel reparto in cui presta servizio, la terza divisione di Infettivologia. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a nuovi tamponi: se dovessero risultare negativi verrà dimesso.