7:08 - In Campania ottavo comune dichiarato "zona rossa"

Ai sette comuni campani già dichiarati "zona rossa" se ne aggiunge un ottavo, il piccolo centro di Paolisi, in provincia di Benevento, dove la locale Asl segnala un rischio di focolaio epidemico dopo vari casi di contagio registrati in una famiglia che gestisce un'azienda avicola con 50 dipendenti, ognuno dei quali potrebbe avere avuto molti contatti in paese. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l'ordinanza che blocca gli ingressi e le uscite da Paolisi, a eccezione del personale sanitario e di quello impegnato nei servizi di emergenza. A Paolisi, su un totale di duemila abitanti, risultano positive 17 persone in sorveglianza sanitaria obbligatoria domiciliare e due ricoverate in ospedale a Benevento. Si attendono i risultati dei tamponi eseguiti sul personale dell'azienda avicola.

7:06 - In Campania test nuovi macchinari analisi tamponi

"In diversi ospedali della Campania ci sono altre apparecchiature che possono fare i tamponi per il Covid-19 usando reagenti diversi e che abbiamo in abbondanza. Li stiamo testando e presto avremo una risposta". Così Ugo Trama, membro della centrale acquisti della task force della Regione Campania contro il Coronavirus, ha spiegtoa la nuova frontiera per aumentare il numero dei tamponi e velocizzare la risposta per i casi sospetti.

7:04 - 76 nuovi casi ieri in Campania

Sono 76 i nuovi casi di Coronavirus rilevati ieri in Campania, su 1.880 tamponi eseguiti. Il totale complessivo dei contagi sale a 3.344 su 29.664 tamponi complessivi Lo comunica l'Unità di Crisi della Regione Campania.

7:01 - Altri due positivi in carcere del Casertano

"Nella prima mattinata di oggi, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), sono arrivati gli ulteriori tamponi immediatamente fatti a decine di detenuti della stessa sezione del detenuto risultato positivo sabato notte. Sono risultati tutti negativi tranne quelli di due detenuti, che solo per motivi precauzionali sono stati accolti in stanze di isolamento sanitario, come già avvenuto per un altro detenuto risultato positivo e senza sintomi". Lo rendono noto, in un comunicato congiunto, Antonio Fullone, provveditore dell'amministrazione penitenziaria della Campania e Samuele Ciambriello, Garante dei detenuti della Campania.