Nel quartiere Fuorigrotta di Napoli è stata scoperta una struttura di accoglienza, denominata "Casa Famiglia", nella quale c'erano 42 ospiti, alcuni dei quali in condizioni sospette, con sintomi anche gravi. L'allarme è scattato solo quando è stato chiamato il 118 per la morte di uno degli ospiti. Invece, ad Arzano, alla Seda Italy, un lavoratore è moto a causa del Coronavirus. I sindacati hanno proclamato uno sciopero "fino a quando l'azienda non metterà in sicurezza tutti i lavoratori". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:12 - Coronavirus: morto lavoratore Seda, sciopero per sicurezza

Un lavoratore dell'azienda Seda Italy di Arzano (Napoli), azienda che produce packaging e imballaggi in plastica, è morto a causa del Coronavirus. Ne dà notizia la Cgil Slc di Napoli, esprimendo dolore per la vittima e la vicinanza alla famiglia. I sindacati hanno proclamato uno sciopero, si legge in una nota, "fino a quando l'azienda non metterà in sicurezza tutti i lavoratori".

7:08 - Casa per anziani scoperta a Napoli dopo decesso

Nel quartiere Fuorigrotta di Napoli è stata scoperta una struttura di accoglienza, denominata "Casa Famiglia", nella quale c'erano 42 ospiti, alcuni dei quali in condizioni sospette, con sintomi anche gravi. L'allarme è scattato solo quando è stato chiamato il 118 per la morte di uno degli ospiti. Sia la persona deceduta, sia tutti gli ospiti - informa l'Unità di Crisi - sono stati sottoposti a tampone e in attesa dell'esito, tre pazienti sono stati trasferiti in strutture ospedaliere. Un team di medici dell'Asl Napoli 1 è da ieri pomeriggio nella struttura per monitorare lo stato di salute di ogni ospite. Sulla vicenda indagano il Nas dei carabinieri.

7:05 - 122 positivi, Campania a quota 2067

Sono stati 122 i tamponi risultati positivi ieri in Campania che portano il totale a quota 2.067. Lo rende noto l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza da Coronavirus.

7:02 - Coronavirus: altri 2 morti nel Sannio e 73 positivi

Salgono a 73 i casi di persone affette da Coronavirus residenti nella provincia di Benevento e due sono le persone anziane decedute facendo salire a quattro le vittime nel Sannio. "Per quanto riguarda la vicenda relativa ai numerosi casi riscontrati a Villa Margherita - si legge in una nota della Asl di Benevento - l'azienda sanitaria ha provveduto a trasmettere ai comandi provinciali di tutte le forze dell'ordine i nominativi delle persone presenti all'interno del centro di riabilitazione risultate negative al test e che, avendo completato il ciclo terapeutico prescritto, saranno dimesse nelle prossime ore e sottoposte a sorveglianza sanitaria obbligatoria.