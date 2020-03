Secondo gli ultimi dati resi noti ieri sera dall'Unità di Crisi della Regione, sono saliti a 1.194 i casi di coronavirus accertati in Campania. Di questi, 152 sono nel Casertano, 18 in più rispetto alle 24 ore precedenti, mentre altri due decessi si sono registrati nel Salernitano. In regione, ieri sono stati eseguiti 532 tamponi, di cui 91 risultati positivi.

L'Asl Salerno, per limitare la circolazione dei cittadini e ridurre la loro permanenza in farmacia, smaterializza le ricette normali e quelle per i farmaci in distribuzione con piano terapeutico. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)

9:15 - Dall’Asl di Salerno ricette dematerializzate

L'Asl Salerno, per limitare la circolazione dei cittadini e ridurre la loro permanenza in farmacia, ha deciso di smaterializzare le ricette normali e quelle per i farmaci in distribuzione con piano terapeutico. Per la prescrizione di un farmaco il paziente dovrà contattare il proprio medico tramite telefono, app mobile, email, chiedendo che gli venga rilasciata la ricetta dematerializzata e che gli venga comunicato il relativo numero della ricetta elettronica, che va mostrato al farmacista, insieme alla propria tessera sanitaria. Il paziente potrà chiedere al medico di ricevere il numero di ricetta elettronica per posta elettronica, attraverso un sms o applicazioni che consentono lo scambio di messaggi e immagini o con una telefonata. Quando il paziente si recherà in farmacia dovrà presentare al farmacista il numero di ricetta ed esibire il proprio codice fiscale. In caso sia stata utilizzata un'app, basterà mostrare al farmacista il codice a barre o il numero inviato dal medico.

9:00 - 152 casi nel Casertano e 12 decessi

Sono 152 i casi di coronavirus nel Casertano. Lo ha reso noto ieri sera l’Unita di Crisi della Regione: sono dunque 18 i positivi in più rispetto alle 24 ore precedenti. I nuovi casi sono emersi a Santa Maria Capua Vetere, Castel Volturno, Casal di Principe, Marcianise. Primi casi di contagio anche nei comuni di Casapulla, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada e San Felice a Cancello. Finora, sono 12 i decessi registrati.

8:30 - Due decessi nel Salernitano

Nella serata di ieri, sono decedute altre due persone positive al coronavirus in provincia di Salerno. Si tratta di due anziani di 84 e 83 anni, originari rispettivamente di Scafati e Cava de' Tirreni. Il primo è deceduto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale "Mauro Scarlato" di Scafati, il secondo era invece ricoverato all'ospedale di Oliveto Citra (Salerno) e aveva già qualche problema pregresso di salute.

8:00 - I casi in Campania

Ieri sera è salito a 1.194 il numero dei casi positivi in Campania. L'Unità di Crisi della Regione informa che in totale sono stati eseguiti 532 tamponi, di cui 91 hanno dato esito positivo. Dal pomeriggio, presso l'ospedale Moscati di Avellino sono stati esaminati 78 tamponi di cui 21 positivi; presso l'ospedale Ruggi di Salerno sono stati esaminati 99 tamponi di cui 9 positivi; presso l'ospedale Cotugno di Napoli sono stati esaminati 87 tamponi di cui 7 risultati positivi; presso l'ospedale San Paolo di Napoli sono stati esaminati 24 tamponi di cui 6 risultati positivi; presso l'ospedale Sant'Anna di Caserta 16 tamponi di cui 1 positivo.