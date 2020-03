In Campania è stata pubblicata la gara per la realizzazione di un ospedale di moduli prefabbricati, ognuno dei quali conterrà fino a 16 posti. Lo ha fatto sapere Vincenzo De Luca, governatore della Campania. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

9:15 - De Luca: "Gara per ospedale di moduli per 16 posti"

"È stata pubblicata la gara per realizzare un ospedale di moduli prefabbricati, ognuno dei quali conterrà fino a 16 posti perfettamente attrezzati per la terapia intensiva. Questo è uno dei capitoli essenziali del piano di Protezione Civile per rispondere in maniera adeguata anche a una eventuale crescita esponenziale del contagio". Lo fa sapere, con una nota, il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca. "Lavoriamo per essere pronti e per evitare situazioni estreme com'è accaduto al Nord, dove l'aumento del numero dei contagiati ha determinato situazioni drammatiche, con rischio di non poter assicurare assistenza ai pazienti".

8:45 - La Regione Campania acquista test screening massa

La Regione Campania ha deciso di acquistare e utilizzare i test rapidi per avviare una campagna di screening di massa. "L'Antibody Determination Kit", si legge in una nota della Regione Campania, è stato utilizzato con successo in Cina. I kit ordinati sono un milione e saranno utilizzati su pazienti sintomatici, in particolare nella fase pre-triage. Consentono di avere un risultato, prosegue la nota, "non certo ma altamente probabile sull'eventuale positività del paziente, e saranno utilissimi nella gestione dell'emergenza".

8:30 - Sono 554 i pazienti positivi in Campania

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato che i totali positivi al Coronavirus sono ora 554.