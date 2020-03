Coronavirus: chiuso il pronto soccorso ospedale San Paolo a Napoli

E’ stato chiuso, su disposizione della direzione, il pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli, dopo che un medico "non ha indossato i Dpi” (dispositivi di protezione individuale) mentre stava assistendo in tenda di isolamento un paziente risultato poi positivo al test per il coronavirus.

Chiuso fino alle 18

Il pronto soccorso resterà chiuso fino alle 18 di oggi e i pazienti sono stati trasferiti in altri reparti dello stesso ospedale o strutture con l'aiuto del 118.

"Necessario intervento di sanificazione"

Il medico "non ha indossato i Dpi (dispositivi di protezione individuale, ndr.) nonostante fossero disponibili e successivamente ha completato il suo lavoro nel pronto soccorso", si legge in una nota. E’ stato messo, d'ufficio, in quarantena domiciliare e "si rende necessario ad horas l'intervento di sanificazione dei luoghi e dei beni immobili, nonché apparecchiature in esso contenute, come previsto dall'ordinanza dal ministero della Salute".