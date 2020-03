Si rompe condotta a Napoli: manca acqua in centro storico a Pozzuoli

A causa della rottura improvvisa di una condotta idrica nel Comune di Napoli, mancherà l'acqua potabile nel centro storico di Pozzuoli (nel Napoletano) e in tutta l'area litoranea della città. Lo ha comunicato l'Azienda idrica del capoluogo campano, ABC, la quale "per la rottura improvvisa di una condotta in via Diocleziano a Bagnoli e per consentirne la riparazione, è stata costretta a sospendere la fornitura idrica in tutta la zona". Il black out idrico nel paese in provincia di Napoli è dovuto al fatto che la condotta fornisce acqua anche in questa zona. L'interruzione è programmata per tutta la mattinata fino al pomeriggio di oggi

Le zone interessate dall'assenza di acqua potabile

L'interruzione del sistema idrico del Comune di Pozzuoli riguarderà in particolare la litoranea di via Napoli, il centro storico, la zona portuale, via Fasano, via Annecchino fino all'altezza della stazione della Cumana di Arco Felice, frazione del paese.