Un ragazzo di 15 anni è morto la notte scorsa a Napoli dopo aver tentato di mettere a segno una rapina ai danni di un carabiniere in abiti civili. E' successo in via Generale Orsini, vicino al Lungomare. Secondo le prime notizie il ragazzo era armato; il militare ha reagito e nella sparatoria il 15enne è rimasto ferito dai colpi d'arma da fuoco alla testa e al torace. Portato dal 118 all'ospedale Pellegrini, è morto. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Parenti del ragazzo devastano il pronto soccorso

All'alba di oggi il pronto soccorso è stato devastato, fa sapere la Asl Napoli 1 Centro, diretta da Ciro Verdoliva, dai parenti della vittima infuriati, tanto che è stato necessario sospendere il servizio di pronto soccorso e trasferire otto pazienti in altri reparti o ospedali. La decisione è stata presa a seguito del sopralluogo effettuato questa mattina da funzionari e tecnici, che hanno rilevato danni agli arredi e alle attrezzature e l'assenza delle condizioni igienico-sanitarie adatte a permettere lo svolgimento delle attività assistenziali di emergenza in sicurezza sia per i pazienti che per gli operatori. Sono cominciate le attività necessarie a ripristinare quanto prima possibile l'attività di pronto soccorso tenuto conto dell'importanza che il presidio ospedaliero riveste nell'ambito della rete cittadina.