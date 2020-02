Napoli, picchia la madre per farsi consegnare denaro: arrestato 39enne

Aveva picchiato più volte in passato la madre per farsi consegnare il denaro che poi avrebbe utilizzato per giocare alle slot machine e acquistare droga. Il mese scorso, la donna, stanca delle numerose vessazioni subite, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine e ha denunciato il figlio. L’uomo, 39 anni, già condannato nel 2017 per gli stessi reati, è stato arrestato dai Carabinieri a Cercola (Napoli) per rapina, estorsione e lesioni personali. Ora si trova nel carcere di Poggioreale.