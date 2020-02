Un uomo di 29 anni è sotto osservazione all'ospedale Cotugno di Napoli dove i medici stanno eseguendo i test per verificare se sia positivo o meno al coronavirus. Si tratta, secondo quanto fa sapere l'ospedale per le malattie infettive, di un assistente di volo che presenta sintomi di carattere respiratorio acuto. L'uomo, per il suo lavoro, ha percorso varie tratte internazionali che, però, non interessano direttamente le zone della Cina colpite dal coronavirus. È per precauzione che, dall'aeroporto di Capodochino, sono state avviate le procedure per tenere sotto controllo il 29enne. (LIVE - LO SPECIALE) Coronavirus, l'italiano contagiato è in buone condizioni. LIVE LIVE