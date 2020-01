Incendio nell’Avellinese: 91enne morta in casa tra le fiamme

Una 91enne è morta durante un incendio divampato ad Ariano Irpino (in provincia di Avellino) all'interno di una villetta a due piani situata in Contrada Piano Taverna. I carabinieri, i vigili del fuoco e il personale medico del 118, giunti sul posto per spegnere le fiamme e prestare soccorso, hanno trovato la donna a letto e senza vita. Il decesso, a quanto trapela, sarebbe avvenuto per via del fumo che ha invaso la camera. Le fiamme hanno quasi completamente distrutto la dimora. Le forze dell’ordine, in queste ore, indagano sulle cause del rogo.