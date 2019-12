Napoli, sequestrati sei chili di papaveri da oppio

Più di 6 chili di bulbi di papavero da oppio essiccati sono stati sequestrati dalla polizia Ferroviaria, durante un controllo nella stazione Centrale di Napoli, a un cittadino di origine indiana. L'uomo, giunto da Roma, è stato fermato mentre stava per salire su un treno diretto a Salerno.

Il sequestro dei papaveri da oppio

L'uomo, 31 anni in possesso di un permesso di soggiorno scaduto nel 2017, ha cercato di aggirare i controlli, ma una volta fermato gli agenti hanno trovato i bulbi, risultati positivi al test di comparazione con la morfina, nel borsone dove erano confezionati in sacchi di plastica sotto vuoto. ''Utilizzo, coltivazione e commercio del papavero - spiega una nota della Polizia ferroviaria della Campania - consentito in Paesi orientali è illegale in Europa poiché le sue capsule essiccate, vengono trattate con solventi per estrarne il principio attivo alcaloideo. Anche in concentrazioni molto basse la sostanza agisce direttamente sul sistema nervoso centrale, alterandolo e provocando effetti dannosi all'uomo".