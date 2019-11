Ercolano propone la cittadinanza onoraria per Liliana Segre

"Signor Sindaco, la proposta della sua amministrazione mi onora. Sarà per me motivo d'orgoglio diventare vostra concittadina onoraria. Temo tuttavia di non potervi raggiungere personalmente: la geografia non aiuta. Mi farebbe piacere a tal proposito inviarvi un indirizzo di saluto ed il mio più profondo ringraziamento. Ma che bella terra!", con queste parole la senatrice Liliana Segre ha risposto alla comunicazione del sindaco di Ercolano (Napoli), Ciro Buonajuto, che la informava dell'avvio delle procedure per il conferimento della cittadinanza onoraria.

La cittadinanza onoraria a Liliana Segre

La proposta, discussa nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale, è stata approvata all'unanimità. "Sono felice che il Consiglio intero e senza distinzioni abbia fatto partire questa proposta: al di là di ogni appartenenza politica, esistono argomenti sui quali abbiamo il dovere di essere uniti e questo è uno di quelli", ha detto il primo cittadino. "Il conferimento della cittadinanza onoraria riconosce l'inestimabile contributo della senatrice Segre contro ogni forma di odio e violenza, intolleranza e pregiudizio: in una città dalla storia millenaria, che in epoca recente ha vissuto sulla propria pelle una sanguinosa guerra di camorra, le sue parole ed il suo esempio rappresentano la più alta forma di civiltà".