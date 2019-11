Capri, stop al progetto della funicolare sotterranea

A Capri la funicolare sotterranea non si farà. Ieri, il consiglio comunale ha votato - con nove voti a favore e quattro contrari - per la costruzione di un parcheggio urbano e la riqualificazione e pedonalizzazione di via Roma, revocando la delibera dell'assemblea municipale del 4 aprile 2018 della precedente maggioranza, che dava il via libera alla realizzazione di una funicolare interrata. Il progetto prevedeva la partenza da Marina Grande e una fermata nella stazione di Piazzale Europa, proprio dove dovrà sorgere il nuovo parcheggio.

Polemiche dall’opposizione

È stato il vice sindaco con delega ai Lavori pubblici, Ciro Lembo, a esporre e a mettere ai voti l’argomento. Il dibattito ha sollevato non poche polemiche, in particolare dai banchi dell’opposizione. Tuttavia, l’attuale amministrazione ha fatto sapere che accoglierà l'invito degli amministratori comunali di Anacapri per sedersi a un tavolo e trovare soluzioni idonee ed alternative alla funicolare, in particolare alla luce del problema relativo al traffico sulle tre arterie carrozzabili, che in estate mette in crisi tutta la mobilità sull’isola. Il sindaco di Capri, Marino Lembo, ha detto che i due Comuni si dovranno confrontare con urgenza su questo tema.