Napoli, false consulenze ai danni del Cnr: sei arresti

Sei persone sono state poste agli arresti domiciliari per presunte false consulenze a danno del Consiglio nazionale delle ricerche. L'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dalla guardia di finanza, le indagini sono state coordinate dalla Procura di Napoli. Tra gli arrestati ci sono 3 funzionari del Cnr, 1 commercialista e 2 consulenti esterni. I reati contestati sono peculato, falso ideologico e materiale ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. I militari hanno eseguito anche un sequestro preventivo per equivalente del profitto dei reati contestati per 2 milioni e 300 mila euro.

L'organizzazione

Al centro delle indagini della Procura c'è un funzionario del Cnr, M. D. B., divenuto anche direttore generale del Consiglio, ritenuto promotore e regista dell'intera organizzazione, con la collaborazione degli altri indagati, in particolare di, P. D.A. e S. M., quali amministratori di società operanti nel settore delle consulenze ad imprese, e di M. C., tenutario delle scritture contabili delle società coinvolte nel disegno criminoso. Gli indagati avrebbero utilizzato anche alcuni prestanome.

Le indagini

Grazie all'opera degli imprenditori coinvolti, sarebbero state utilizzate, a rotazione, oltre 20 società, intestate a teste di legno e in molti casi prive di strutture organizzative e di personale, create al solo scopo di beneficiare dei contratti relativi alle consulenze fittizie, mai realizzate, affidate sia dall'Iamc (Istituto per l'Ambiente Marino Costiero) di Napoli che da altre strutture dello stesso Consiglio Nazionale. Individuate false consulenze per un importo complessivo di oltre 2 milioni e 226 mila euro euro e rilevate fatture per operazioni inesistenti per un imponibile di oltre 1 milione e 846 mila euro ed Iva per 380 euro ascrivibili ai diversi denunciati.