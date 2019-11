Incidente nel Sannio: scontro frontale tra tir, un ferito

Forti disagi alla circolazione sulla Statale 372 che collega Benevento e Caianello (in provincia di Caserta) in seguito a uno scontro frontale tra due tir, in cui è rimasto ferito uno dei due conducenti. Il transito è stato chiuso in ambo i sensi tra gli svincoli di Benevento e Ponte (in provincia). In direzione Caianello, invece, si sono registrate code lunghe quattro chilometri.