Ad Aversa, in provincia di Caserta, la guardia di finanza ha sequestrato due opifici per la produzione di scarpe con l'accusa di smaltire in maniera illecita i rifiuti. Erano ammassati senza autorizzazione ed erano costituiti da materiali contenenti colle e residui di sostanze infiammabili e corrosive, utilizzate per la produzione di scarpe.

I controlli

Inoltre, i finanzieri hanno accertato anche la presenza di sette lavoratori in nero, l'assenza di titoli amministrativi che autorizzassero le aziende a emettere fumi in atmosfera e numerose infrazioni delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I titolari dei due opifici sono stati denunciati per emissione in atmosfera non autorizzata e attività di gestione non autorizzata di rifiuti.