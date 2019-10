Montemarano, soccorrono auto in panne ma vengono travolti e uccisi

Si erano fermati su un viadotto per prestare soccorso a un'auto in panne, ma sono stati travolti e sbalzati giù dal ponte da un'altra vettura che procedeva nella stessa direzione. È la dinamica dell'incidente avvenuto stamattina nell'Avellinese sulla strada statale 7 Via Appia, all'altezza del chilometro 326 a Montemarano, in cui sono morte due persone e quattro sono rimaste ferite non gravemente. Sull'incidente la procura di Avellino ha aperto un'inchiesta. La statale è stata chiusa al traffico tra gli svincoli di Volturara e Bolifano, con deviazioni in loco.

Erano diretti verso il monte Terminio per andare a funghi

Le vittime sono Carmine Molisse di 52 anni, dipendente del comune di Serino, e Antonio De Feo di 64 anni, titolare di una macelleria a San Michele di Serino e che da questa mattina era diventato nonno. Come spesso accadeva, erano diretti verso i boschi del monte Terminio per cercare funghi. Lungo la strada hanno notato due auto coinvolte in un tamponamento, si sono fermati per assicurarsi delle condizioni degli occupanti delle vetture e per prestare eventualmente soccorso. Mentre il figlio di Molisse stava collocando lungo la carreggiata il "triangolo", un'auto li ha centrati in pieno sbalzandoli al di sotto del viadotto. A prestare i primi soccorsi è stato un pompiere fuori servizio che si è trovato a transitare quando la tragedia si era appena consumata. Sul posto, dove i vigili del fuoco hanno effettuato il recupero dei corpi delle vittime, è giunto il consulente della Procura di Avellino, Alessandro Lima.

Il sindaco di Serino, Vito Pelosi, che si è recato sul luogo dell'incidente, ha espresso il cordoglio dell'intera comunità per "una assurda tragedia che ha colpito due concittadini stimati da tutti". Al Lutto si è unito anche il sindaco di Montemarano, Beniamino Palmieri.

L'incidente avvenuto a Montemarano (ANSA)

Data ultima modifica 27 ottobre 2019 ore 19:39