Carlo Croccolo è morto a 92 anni: addio al grande attore napoletano

L'attore napoletano Carlo Croccolo è morto a 92 anni. La notizia della scomparsa è stata resa nota dalla sua famiglia sulla pagina Facebook del celebre attore. I funerali si terranno a Napoli domenica 13 ottobre alle 16 nella Chiesa di San Ferdinando a Piazza Trieste e Trento mentre oggi, dalle 15.30, sarà allestita la camera ardente nella sala consiliare di Castel Volturno, in provincia di Caserta, comune dove risiedeva.

La carriera

Negli anni '50 e '60 Croccolo ha girato molti film di grande successo, soprattutto commedie, recitando al fianco di Totò in "Miseria e nobiltà" e "Totò lascia o raddoppia?", di Eduardo De Filippo (di cui ha interpretato diverse opere a teatro) in "Ragazze da marito" e di Peppino De Filippo in "Non è vero... ma ci credo". Nel 1963 ha fatto parte del cast del film premio Oscar "Ieri, oggi, domani" di Vittorio De Sica, nel ruolo dell'imbonitore nel primo episodio "Adelina". Nella sua lunga carriera ha recitato in 118 pellicole come attore, ma si è dedicato anche al doppiaggio prestando la sua voce, dopo Alberto Sordi, ad Oliver Hardy, l'attore che interpretava Ollio nei film del celebre duo Stanlio e Ollio. Nel 1997 diventa molto popolare la sua interpretazione dell'iroso cavaliere Eros Cecconi nel film campione d'incassi "Tre uomini e una gamba" del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.

Il messaggio sui social e il ricordo della moglie

"Questa mattina - si legge nel post scritto dalla famiglia - alle prime luci dell'alba, si è spento il maestro Carlo Croccolo. Ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato il suo talento".

"Se n'è andato un pezzo importante del Cinema e del Teatro", ha sottolineato la moglie Daniela Cenciotti. "Se n'è andato un compagno di vita tenero e amoroso. Se n'è andato, determinato e consapevole così come è vissuto. A noi tutti resta il dovere e la responsabilità di perpetuarne il ricordo e conservarne il sorriso".