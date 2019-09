Napoli, aggrediscono un medico per salire sull'ambulanza: denunciati

Volevano accompagnare un proprio parente, rimasto ferito in un incidente stradale, in ospedale a bordo di un'ambulanza ma, davanti all'iniziale rifiuto del medico, hanno deciso di aggredire il personale del 118. Un uomo di 43 anni e uno di 35, entrambi già denunciati in passato, hanno chiesto a Sant'Antimo, comune di quasi 34mila abitanti in provincia di Napoli, l’intervento di un’ambulanza per soccorrere un loro parente 18enne, che era rimasto ferito.

L'aggressione

All'arrivo del mezzo, però, i due hanno preteso di salire a bordo: al rifiuto di una dottoressa, il più giovane le ha afferrato un braccio, facendola cadere a terra. Il 43enne ha quindi minacciato la donna di ritorsioni, ottenendo, alla fine, di poter salire sull'automezzo.

L'operatore del 118 è stato medicato per aver riportato contusioni a un ginocchio e a una spalla. I due sono stati denunciati dai Carabinieri per minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.