Occupati quattro centri per l'impiego nel Napoletano

Quattro centri per l'impiego sono stati occupati nel Napoletano per protesta da parte di alcuni lavoratori. Si tratta degli uffici di Napoli, Cava de' Tirreni, Castellammare di Stabia e Aversa. I manifestanti, circa 2600, chiedono di poter tornare a lavorare negli enti locali in cui erano collocati e misure concrete per risolvere il problema del precariato in Regione Campania. Senza il loro apporto - sostengono le unioni sindacali di base - le attività di pubblica utilità non potranno essere più effettuate a causa dei tagli degli ultimi anni del blocco del turn over. Napoli, navigator di nuovo in piazza: "Vogliamo un contratto"