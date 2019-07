Napoli, personale del 118 aggredito mentre soccorre una giovane

Un’infermiera della postazione 118 San Paolo è stata aggredita ieri sera, sabato 20 luglio, durante un intervento di soccorso nei pressi di un locale notturno di Napoli. Lo riporta Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, che cita l’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’.

L'aggressione

Secondo il racconto pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo, la donna era intervenuta sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a un attacco di panico accusato da una ragazza ventenne nei pressi di un locale di via Coroglio. L’infermiera ha soccorso e tranquillizzato la vittima, "prima che l'ormai solito 'mantra' - racconta Borrelli - venisse messo in pratica dall'energumeno di turno. L'uomo ha iniziato prima ad aggredire la donna verbalmente, per poi spintonarla tanto da costringerla a richiedere l'intervento della polizia", spiega Borrelli.

L'appello dei Verdi

"Dai dati diffusi dall'associazione, siamo alla 60esima aggressione a personale sanitario in questi primi 7 mesi del 2019, un numero esorbitante che denota la necessità immediata di garantire la sicurezza a chi opera per il bene della collettività", sottolinea Borrelli. "A destare preoccupazione è ormai l'incontrollabile follia che attanaglia Coroglio ogni weekend soprattutto nel periodo estivo. La zona è piena di locali della movida che viene affollata da migliaia di giovani e dalla sostanziale assenza delle forze dell'ordine. Bisogna predisporre - aggiunge Borrelli - interventi mirati per garantire una movida controllata e sicura e il rispetto delle regole".