Pompei, il Parco archeologico: “Area bonificata da ordigni del 1943”

"Nel progetto di scavo, come in tutti i progetti in generale, è previsto l'obbligo da norma di inserire nel piano di sicurezza la bonifica da ordigni bellici in aree che sono state soggette a bombardamento negli anni passati. Il Parco archeologico di Pompei ha regolarmente redatto il progetto di bonifica, che è eseguita dal Genio Militare che ne ha la competenza”. Lo si legge in un comunicato della direzione del Parco archeologico di Pompei in risposta all'articolo di oggi, domenica 7 luglio, del Fatto quotidiano, dal titolo: "Le 10 bombe di Pompei".

La nota del parco archeologico

"Presso i nuovi scavi della Regio V rientranti nel vasto progetto di messa in sicurezza dei fronti di scavo (perimetro che circonda l'area non scavata) previsti dal Grande Progetto Pompei - chiarisce la direzione del Parco archeologico - le attività di indagine sono soggette a una rigida procedura di progettazione e controllo in tutte le fasi. Non è un caso che vi siano coinvolte professionalità differenti, (dagli ingegneri agli antropologi ai vulcanologi, e geologi oltre agli architetti, archeologi e restauratori ) ciascuno per la sua competenza. Nessun rischio, pertanto - termina la nota - né per gli addetti ai lavori che effettuano gli scavi, né per i turisti che visitano l'area".

I bombardamenti su Pompei

Dal 24 agosto 1943 le forze alleate sganciarono su Pompei 165 bombe, in nove incursioni aeree: 96 gli ordigni che, nel corso degli anni, sono stati localizzati, in base alla documentazione e ai rilievi dei danni provocati su strade, ville, muri del sito archeologico. "Ma le altre 70 bombe cadute nell'area da scavare dove si trovano? Quante sono quelle non esplose? Quali sono i rischi?". Sono questi alcuni dei quesiti portati alla ribalta dal giornale diretto da Marco Travaglio, che hanno provocato l’immediata risposta della direzione del Parco archeologico di Pompei.