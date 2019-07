Napoli, professore era anche ingegnere: danno erariale da 900mila euro

Era professore ordinario, in regime di tempo pieno, presso l’Università ‘Federico II’, ma al tempo stesso svolgeva anche l’attività di ingegnere, percependo indebitamente compensi in assoluta incompatibilità con lo status di dipendente pubblico. A scoprire la doppia mansione di Ennio Cascetta è stata la guardia di finanza del Comando provinciale di Napoli al termine di una attività d'indagine delegata dalla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania. Dal 2012 al 2015, il professore, ex assessore regionale ai Trasporti nella giunta guidata da Antonio Bassolino, presidente di Metropolitana di Napoli spa e già presidente di Anas spa, ha causato un danno erariale all’ateneo di circa 900mila euro. Cascetta è considerato un super-esperto in materia di trasporti e, secondo l'ipotesi al centro delle indagini, è stato chiamato a svolgere una serie di consulenze che non avrebbe potuto svolgere in quanto docente universitario.

Atti di donazione a favore dei figli

Dall'inchiesta, condotta dai finanzieri della Compagnia di Portici, è anche emerso un ulteriore danno pubblico, derivante dalla differenza tra le somme percepite a titolo stipendiale nella sua qualità di professore a tempo pieno e quelle che invece gli sarebbero spettate a titolo di professore a tempo definito. Le attività investigative hanno inoltre permesso di accertare che il docente, nell'immediatezza delle indagini, ha stipulato atti di donazione a favore dei figli, finalizzati al depauperamento dell'integrale componente immobiliare del suo patrimonio. Le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato al docente conti correnti, polizze e una barca di 12 metri, iscritta alla capitaneria di Porto di Viareggio.



Data ultima modifica 01 luglio 2019 ore 13:00