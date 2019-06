Meteo a Napoli: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Napoli sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Il promontorio di matrice nordafricana continua ad interessare le nostre regioni meridionali; in questo contesto va segnalato, tuttavia, il transito sabato di nuvolosità medio-alta a partire dai settori di ponente. Temperature in calo lungo i versanti tirrenici, in nuovo rialzo sulla fascia ionica di Calabria e Sicilia; massime fino ai 35-38°C nelle pianure interne e nel Catanzarese, perlopiù tra 28 e 32°C lungo i restanti tratti costieri con condizioni, tuttavia, a tratti piuttosto afose. Domenica le regioni meridionali beneficiano di una giornata sostanzialmente stabile e spesso soleggiata, salvo innocue velature in transito e qualche addensamento ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi. Temperature in generale diminuzione - più marcata sulla fascia tirrenica - ma ancora lievemente superiori alle medie climatiche; massime nell'intorno dei 30-35°C in pianura, più contenute lungo i litorali.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta sabato cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per il weekend è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 13 µg/m³.