Benevento, trovato cadavere in un pozzo: è un pensionato

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato dai vigili del fuoco in fondo a un pozzo nella contrada Torre, non lontano da Piana Romana, tra Pietrelcina e Pago Veiano, in provincia di Benevento. Si tratta di Giuseppe Mercuri, l'uomo di 68 anni di Pago Veiano di cui non si avevano più notizie da venerdì 7 giugno, quando si era allontanato da casa a bordo della sua Fiat Panda per recarsi alla ricerca di asparagi. Dopo il riconoscimento da parte dei familiari, il cadavere è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale Rummo per gli accertamenti medico-legali. L'ipotesi più accreditata è quella di un incidente.