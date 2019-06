Whirlpool: dopo sit in, operai in corteo a Napoli

Gli operai della Whirlpool di Napoli, dopo aver bloccato il traffico in via Argine, davanti alla sede dello stabilimento di cui è stata annunciata la chiusura, hanno deciso di muoversi in corteo. Dalla zona orientale della città si sono diretti verso il Centro Direzionale. Qui, nella sede del Consiglio regionale è in programma un'audizione sulla vertenza convocata dalla terza commissione consiliare. Della vertenza Whirpool, oltre che della crisi della Mercatone Uno, si occuperà in sequenza, alle 11 e successivamente alle 12,30 la commissione regionale Lavoro e Attività Produttive, presieduta da Nicola Marrazzo.

Le parole del segretario regionale Cgil, Andrea Amendola

"La convocazione del consiglio regionale monotematico sulla vertenza Whirlpool da parte del Partito Democratico è un primo importante segnale di attenzione da parte della Regione Campania. La Cgil chiede però un interessamento diretto da parte del Presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca, non solo sulla vertenza Whirlpool ma su tutte le crisi industriali che interessano la Campania". Ad affermarlo è Andrea Amendola, segretario regionale Cgil Campania, a margine dell'audizione alla terza Commissione Attività Produttive del Consiglio regionale della Campania, convocata per discutere della vertenza dello stabilimento di via Argine a Napoli.

Data ultima modifica 06 giugno 2019 ore 12:44