Napoli, sequestrati 200 chili di sigarette di contrabbando

Sequestrati dalla guardia di finanza di Caserta due quintali di sigarette di contrabbando, che si trovavano dentro un'auto di grossa cilindrata con targa ceca. Il veicolo è stato fermato al casello di Napoli Nord dell’autostrada A1: al suo interno, coperto solo con un telo nero, si trovava il carico illecito, pari a mille stecche di sigarette per un valore stimato in 80mila euro. Il tutto era stipato anche nella parte posteriore dell'abitacolo. L'operazione ha portato all'arresto di un cittadino ucraino di 53 anni.

Le sigarette

Il tabacco, è emerso, era destinato al mercato campano ed era privo del contrassegno di Stato. I pacchetti di sigarette, recanti i marchi di note aziende, contenevano in gran parte le cosiddette "cheap white", sigarette fatte di tabacchi originali con marchi registrati nei rispettivi Paesi di produzione (Russia, Emirati Arabi Uniti, Cina e Ucraina), che non possono, tuttavia, essere venduti in Italia o all'interno dell'Unione Europea, in quanto non conformi ai parametri minimi di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria.