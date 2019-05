In Campania (I RISULTATI) il Movimento 5 Stelle si conferma primo partito con il 33,86% ma la sorpresa è la Lega che si piazza seconda e raggiunge il 19,20%, facendo segnare un'enorme crescita rispetto alle Politiche di un anno fa quando, nel collegio Campania 1, si era fermata al 2,89%. Staccato di poche migliaia di voti il Partito Democratico, che si attesta al 19%, in rimonta dal 12% registrato nel 2018. Netto il calo del M5S, che alle Politiche 2018 aveva toccato il 54,13%. Sensibile calo anche per Forza Italia, che raggiunge il 13,65%, mentre Fratelli d'Italia porta a casa il 5,82%. Bassa l'affluenza nella regione, dove è andato alle urne il 47,62% degli elettori (ELEZIONI EUROPEE DIRETTA).

I risultati a Napoli

Nella città di Napoli (LA MAPPA), la Lega di Salvini raccoglie il 12,36% dei voti ed è il terzo partito dietro il Movimento Cinque Stelle, al 39,86% (che in città conferma il suo primato con oltre 400 mila preferenze) e al Pd, che chiude al 23,29%, andando oltre le 200 mila. Lega e Forza Italia divise da poche migliaia di voti (LO SPECIALE).

I risultati nel Sannio

Nel Sannio la Lega è il primo partito. Dopo un lungo testa a testa il Carroccio vince anche in provincia di Benevento dove ha ottenuto il 27,86% spodestando il Movimento Cinque Stelle, battuto di un soffio (27,72%). Il terzo posto va al Partito Democratico (16,40%) che per poche decine di voti si lascia alle spalle Forza Italia (16,37%). Si ferma al 4,6% la corsa di Fratelli d'Italia. Tra le curiosità del voto per le Europee, il partito di Salvini con circa il 40% dei voti vince anche a Ceppaloni, paese di Clemente Mastella, seguito da Forza Italia e dai 5 Stelle.

I risultati a Salerno

È il Pd a vincere a Salerno mentre in provincia primeggia il M5s. A Salerno città il Partito Democratico conquista infatti il 27.35% di preferenze; seguono il M5s (23.48%), la Lega (19.07%), Forza Italia (10%), Fratelli d'Italia (5.63%), Più Europa (4.82%), La Sinistra (3.36%), Europa Verde (3.35%). Per quanto riguarda, invece, il Salernitano, i grillini raggiungono il 26.70% di preferenze, a seguire la Lega con il 24.17%, il Partito Democratico (18.62%), Forza Italia (12.47%), Fratelli d'Italia (8.23%), Più Europa (3.71%), La Sinistra (1.80%), Europa Verde (1.52%).

I risultati a Caserta

A Caserta vince il Movimento 5 Stelle, con il 30,05%, seguito dal Partito Democratico, al 23,16%, e la Lega, al 19,57%. Forza Italia si ferma all’11,64% mentre Fratelli d’Italia si attesta al 5,55%.

I risultati ad Avellino

Anche ad Avellino i 5 Stelle vincono con il 26,27% e si piazzano davanti al Pd, al 25,20%, e alla Lega, ferma al 20,43%. Il quarto partito è Forza Italia che conquista il 10,79%, a seguire Fratelli d’Italia al 4,49%.