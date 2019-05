Software ha spiato per errore un migliaio di italiani, due arresti

I Ros, il Nucleo speciale tutela frodi tecnologiche della guardia di finanza e la polizia postale hanno arrestato un amministratore e un tecnico di una ditta informatica. Questo nell'ambito dell'indagine sul software spia Exodus. Le indagini sono state coordinate dal pool cybercrime della Procura della Repubblica di Napoli, coordinato dal procuratore Giovanni Melillo.

La dinamica dei fatti

Uno spyware, programma informatico che sarebbe stato creato da un'azienda italiana per intercettazioni di Stato, ha spiato invece per errore centinaia di italiani, forse fino a un migliaio. Sotto accusa c'è uno spyware - software che raccoglie informazioni - denominato Exodus, che è stato programmato dalla società calabrese eSurv e che sarebbe stato diffuso per errore sul Play Store di Google. La procura di Napoli, a marzo, ha aperto un'inchiesta perché la prima individuazione del malware è avvenuta proprio nella città campana. Exodus, capace di bypassare i filtri di sicurezza Google, si sarebbe “camuffato” da app innocue solo in apparenza e sarebbe stato distribuito sui dispositivi Android. Secondo le informazioni raccolte dai ricercatori, centinaia di persone avrebbero scaricato il malware, perché contenuto in applicazioni ottenibili gratuitamente. Exodus è in grado di effettuare numerose operazioni sul telefono della vittima. Può registrare le telefonate, l'audio ambientale, così come copiare gli sms e i numeri di telefono in rubrica e leggere la posizione attraverso il gps. La società responsabile della sua creazione, di Catanzaro e specializzata in videosorveglianze, sembra essere sparita dal web.

Data ultima modifica 22 maggio 2019 ore 12:37