Scafati, deteneva esemplari di specie selvatiche tutelate: denunciato

E’ stato denunciato a Scafati, in provincia di Salerno, un uomo proprietario di diversi esemplari di pappagalli e tartarughe appartenenti a specie tutelate. Su segnalazione del WWF Italia - nucleo di Salerno i carabinieri hanno sequestrato, in un negozio a Scafati, un raro esemplare di Psittacus Erithacus, pappagallo cenerino. In un’abitazione vicina, ma sempre nelle disponibilità del denunciato, sono stati trovati e sequestrati invece tre esemplari vivi di tartaruga moresca (Testudo graeca), due di tartaruga di terra (Testudo hermanni) e cinque di cardellino (Carduelis carduelis). Sia il pappagallo che le tartarughe risultavano privi della documentazione prevista dalla Convenzione Cites (Convention on International Trade of Endangered Species), mentre i cardellini erano detenuti in violazione della legge 157/92.