Maiori, l'aeronautica soccorre un escursionista sul Monte Falerzio

In prossimità del Santuario della Madonna dell'Avvocata nel comune di Maiori (Salerno), un escursionista di 38 anni è rimasto gravemente ferito sul Monte Falerzio. Per prestare i soccorsi è intervenuta l'aeronautica militare. Il mezzo si è alzato in volo dalla base militare di Pratica di Mare, sede dell'85esimo Centro Sar (Search and Rescue) del 15esimo Stormo, e ha raggiunto la zona montana dove si trovava il 38enne. In seguito, l'escursionista è stato trasferito all'elisuperfice di Pontecagnano, in provincia di Salerno, dove è stato affidato al 118.