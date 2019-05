Sequestrati circa 5 mila controller per consolle contraffatti dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, al termine di un'indagine sui distributori di prodotti hi-tech falsi che ha portato alla denuncia di otto persone. Il valore di mercato dei joystick sequestrati, utilizzati per giocare ai videogiochi, è di circa 120 mila euro. Un controller originale delle marche Sony, Nintendo o Microsoft costa mediamente circa 50 euro, mentre quelli sequestrati venivano venduti a circa 30 euro. L'importatore dei dispositivi contraffatti ha sede a Teverola, in provincia di Caserta, il distributore nel quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli, mentre la vendita al dettaglio avveniva in numerosi negozi della zona tra Torre Annunziata e Pompei.

La contraffazione

Si tratta di prodotti realizzati in Cina, con materiali di scarsa qualità, probabilmente giunti in Italia attraverso i tradizionali canali commerciali, stipati nei container. Le case produttrici hanno registrato il marchio delle consolle (per esempio PS4, XBoX e Switch), il modello e la forma dei controller, a tutti gli effetti assimilabili al marchio. La riproduzione della forma e del modello, anche alterando le denominazioni, da PS4 a PS oppure da Dual Shock a Duble Shock, configura il reato di contraffazione. I finanzieri di Torre Annunziata, guidati dal colonnello Agostino Tortora, hanno fatto periziare i controller falsi della PS4 dalla casa madre, a Londra. Altre perizie verranno eseguite anche sui joystick contraffatti per consolle Nintendo e XboX.