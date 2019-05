Pozzuoli, vede la ex in auto con un uomo e li aggredisce: arrestato

Ha visto la ex moglie in auto in compagnia di un uomo, ha tamponato il veicolo costringendo i due a fermarsi e, a quel punto, li ha aggrediti. Per questo un uomo di 54 anni, con alcune denunce a carico, residente a Quarto Flegreo, è stato arrestato dai carabinieri a Pozzuoli. Il fatto è avvenuto ieri, mercoledì 1 maggio, nei pressi dell'uscita Artiaco Est della tangenziale. Il 54enne, che al momento dell’aggressione era insieme alla sua attuale compagna, ha tamponato ripetutamente l'auto su cui viaggiavano la ex moglie, 51 anni, e un 59enne, i quali sono stati quindi costretti a fermarsi. A quel punto l’ex marito ha aggredito i due provocando loro diverse lesioni e contusioni.

I precedenti

Grazie all’allarme lanciato da alcuni passanti, i carabinieri sono intervenuti per bloccare l’aggressore, che è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali e trasferito nel carcere di Poggioreale. Da quanto emerso dalle indagini l'uomo aveva già avuto comportamenti violenti nei confronti della ex moglie, sia da sposato, che dopo la separazione. La donna e il 59enne sono stati medicati all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Alla 51enne i medici hanno riscontrato lievi contusioni alla faccia, al cuoio capelluto e al collo, guaribili in 4 giorni; all'uomo la frattura del terzo dito della mano destra con sublussazione dorsale guaribile in 30 giorni.