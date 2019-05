Era in un negozio di via Nuova Poggioreale, nella periferia orientale di Napoli, quando è stato accoltellato alla gola. La vittima, un commerciante di 53 anni incensurato, è stato subito soccorso e trasportato, in condizioni disperate all'ospedale "Loreto Mare". La ferita, però, era troppo profonda e per il 53enne non c’è stato nulla da fare. Sulla vicenda indagano gli agenti della questura di Napoli che stanno visionando le immagini del sistema di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Bloccato il figlio

Gli agenti della polizia hanno bloccato il figlio dell'uomo. Secondo una prima ricostruzione l'omicidio sarebbe avvenuto dopo un litigio avvenuto all'interno del supermercato gestito dalla vittima.

Data ultima modifica 26 aprile 2019 ore 21:26