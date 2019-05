Napoli, aggredisce la compagna incinta: arrestato un 26enne

È stato arrestato con l’accusa di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia G.V., 26 anni, fermato dagli agenti di polizia del Commissariato Pianura di Napoli, intervenuti in vico Carrozzieri, per la segnalazione di una lite. I poliziotti, accompagnati dalla madre del giovane in un appartamento, hanno trovato una donna in stato interessante, con un’evidente ferita da taglio a una coscia e segni di maltrattamento, e un giovane in stato di alterazione alcolica. Il 26enne è ora in attesa del rito per direttissima.

La perquisizione dell’appartamento

Perquisendo l'appartamento, i poliziotti hanno sequestrato un coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm e un coltello con manico in legno della lunghezza di 22,5 cm sporco di sangue, il primo nascosto nel cassetto di una specchiera e l’altro in un cassetto tra la biancheria. La donna è stata ricoverata all’ospedale Cardarelli: non c'è pericolo né per lei né per il nascituro.