Baronissi, si ribalta auto con 6 ragazzi: muore 17enne, feriti altri 5

Un'auto con a bordo sei giovani si è schiantata contro il guardrail, sulla corsia sud del raccordo Salerno-Avellino, a pochi chilometri dall'uscita di Baronissi Sud, in provincia di Salerno. Il bilancio dell'incidente è di un morto e di cinque feriti, oltre a una donna che ha accusato un malore ed è deceduta.

L'incidente

Il veicolo, per cause ancora in corso di accertamento e sulle quali indagano gli agenti della Polstrada di Eboli (Salerno), è finito fuori strada, ed è rimasto incastrato sotto il guardrail. L'impatto ha sbalzato all'esterno due ragazzi: uno di loro, 17 anni, di Fisciano (Salerno), è morto sul colpo, mentre l'altro è stato soccorso nella strada sottostante. Gli altri quattro ragazzi sono rimasti feriti.

Ricoverati i feriti

I feriti sono stati tutti trasportati d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Un 16enne e una 24enne sono attualmente ricoverati nel reparto di Rianimazione. Entrambi sono in pericolo di vita. Un 19enne e una 17enne si trovano in Chirurgia d'Urgenza, mentre un altro 19enne è ricoverato in Chirurgia Maxillo-facciale. È inoltre deceduta una 61enne, residente a Cologna di Pellezzano (Salerno), la quale dalla sua abitazione, che affaccia sul raccordo, ha assistito all'incidente e ha accusato un malore che non le ha lasciato scampo.