Mostre a Napoli: cosa fare nel weekend del 13-14 aprile

Tanta arte ma non solo per chi sceglie di passare il fine settimana a Napoli. Al Museo e Real Bosco di Capodimonte inaugura l’esposizione "Caravaggio Napoli" che documenta il lavoro svolto dall’artista lombardo nel periodo trascorso in città. Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa sarà possibile visitare la mostra "Il sogno di Bayard dal 1839 al 2019, lo scatto dell’anima". Appuntamento imperdibile per gli appassionati dell’usato è la fiera alla Mostra d’Oltremare.

Mostre ed eventi che inaugurano a Napoli questa settimana

"Caravaggio Napoli" al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte ospita, fino al 14 luglio, la mostra "Caravaggio Napoli" che documenta il lavoro svolto dall'artista lombardo nei complessivi 18 mesi che trascorse nella città partenopea. L’esposizione, curata da Maria Cristina Terzaghi e Sylvain Bellenger, propone sei opere - provenienti da istituzioni italiane e internazionali - realizzate nella città partenopea da Caravaggio, che vengono messe in relazione con 22 quadri di artisti napoletani influenzati dal maestro.

Orari: il Museo di Capodimonte è aperto tutti i giorni, tranne il mercoledì, dalle 8.30 alle 19.30.

Il sogno di Bayard dal 1839 al 2019, lo scatto dell’anima al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Inaugura sabato 13 aprile e si potrà visitare fino al 30 ottobre la mostra "Il sogno di Bayard dal 1839 al 2019, lo scatto dell’anima", allestita al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Il Museo ospita l’esposizione in occasione dei 180 anni dalla realizzazione della linea Napoli-Portici, la prima ferrovia in Italia.

Fiera del Baratto e dell’Usato alla Mostra d’Oltremare

Sabato 13 e domenica 14 aprile, alla Mostra d’Oltremare si tiene la Fiera del Baratto e dell’Usato, giunta alla sua 46esima edizione. La fiera è espressione della filosofia di Bidonville sul riuso, sul riutilizzo di oggetti destinati alla cantina, alla soffitta nella migliore delle ipotesi. Dà la possibilità a tutti i cittadini maggiorenni di vendere o barattare le cose usate o manufatti artigianali senza necessariamente rilasciare scontrini o avere alcuna licenza.

Mostre ed eventi in corso a Napoli ad aprile 2019

"Oro Rosso" di Jan Fabre a Capodimonte

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte, fino al 15 settembre, ospita la mostra "Oro Rosso. Sculture d’oro e corallo, disegni di sangue" dell’artista belga di fama mondiale Jan Fabre, che torna a Napoli con un nuovo progetto che coinvolge anche altri tre luoghi di grande prestigio: la chiesa del Pio Monte della Misericordia, il Museo Madre e la galleria Studio Trisorio. Al Museo e Real Bosco di Capodimonte, l’artista espone un gruppo di lavori in dialogo con una selezione speciale di opere d’arte provenienti dalla collezione permanente del museo e da altre istituzioni museali napoletane. L’esposizione, curata da Stefano Causa insieme a Blandine Gwizdala, vede sculture in oro e disegni di sangue creati dall’artista dagli anni Settanta a oggi, oltre a una serie inedita e sorprendente di sculture in corallo rosso, realizzata appositamente per Capodimonte.

"Canova e l’antico" al Mann

Il Mann, Museo Archeologico Nazionale, rende omaggio a uno dei più grandi scultori italiani con la mostra evento "Canova e l'antico", visitabile fino al 30 giugno. L'arte sublime del maestro veneto, con la sua capacità di rifarsi ai modelli classici rinnovando l'Antico guardando alla natura, viene indagata attraverso oltre 110 lavori, tra cui 12 straordinari marmi, grandi modelli e calchi in gesso, bassorilievi, modellini in gesso e terracotta, disegni, dipinti.

Orari: il museo è aperto tutti i giorni, tranne il martedì, dalla 9 alle 19.30.

"Muhammad Ali" al PAN

Il PAN - Palazzo delle Arti di Napoli accoglie "Muhammad Ali", la mostra che, in 100 foto, racconta la carriera e la vita del "re del mondo". L’esposizione, aperta fino al 16 giugno, è curata da Marco Pastonesi e Giorgio Terruzzi. Attraverso i "doni" che Ali ha offerto agli appassionati di boxe, al linguaggio, alla dignità umana, ai compagni di viaggio, ai bambini, al coraggio, alla memoria, il percorso racconta l'atleta e l'uomo, un personaggio capace di combattere sul ring ma anche per i diritti civili.

Orari: lunedì - domenica dalle 9.30 alle 19.30; martedì chiuso.

Ernest Pignon-Ernest al Complesso museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco

L’artista francese Ernest Pignon-Ernest torna a esporre le proprie opere nella città partenopea. L’esposizione "EXTASES" è stata allestita al Complesso museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, nel cuore del capoluogo campano, ed è aperta fino al 28 aprile. Protagoniste della rassegna, otto figure di donne tra le più grandi mistiche del cristianesimo, ospitate nel suggestivo ipogeo, che sono ritratte nel momento intimo dell’estasi.

Orari: da lunedì al sabato dalle 10 alle 18, la domenica dalle 10 alle 14.

Escher al Palazzo delle Arti di Napoli

Fino al 22 aprile le sale del PAN - Palazzo delle Arti di Napoli ospitano la grande retrospettiva "Escher", evento espositivo che negli ultimi anni ha battuto ogni record di visitatori. I visitatori potranno non solo ammirare le oltre 200 opere del visionario genio olandese, ma anche scoprire l'influenza che il suo lavoro ha avuto sulle generazioni successive, dai dischi ai fumetti, dalla pubblicità al cinema. L'esposizione è curata da Mark Veldhuysen e da Federico Giudiceandrea. In mostra alcune delle opere più iconiche dell'artista come 'Relatività', del 1953, 'Vincolo d'unione', del 1956, 'Metamorfosi II' del 1939 e 'Giorno e notte' del 1938.

Mostre da non perdere nel resto della Campania

"Paesaggi… immaginari" alla Reggia di Portici

La Reggia di Portici ospita la mostra "Paesaggi... immaginari", visitabile fino al prossimo 3 maggio. A esporre, nella cornice di uno dei più splendidi esempi in Europa di residenza estiva della famiglia reale borbonica e della sua corte, saranno 21 artisti, tra cui fotografi e scultori, impegnati a rappresentare il paesaggio secondo una propria visione provando ad esplicitare le loro emozioni al pubblico.

Orari: Il percorso espositivo sarà aperto al pubblico, a ingresso gratuito, il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30, il venerdì e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 18.30.

"SplendOri. Il lusso negli ornamenti" all’Antiquarium di Ercolano

Fino al 30 settembre l’Antiquarium del Parco Archeologico di Ercolano ospita "SplendOri. Il lusso negli ornamenti". La mostra è parte del progetto culturale del Parco Archeologico di Ercolano che lancia il ricco programma espositivo "Ercolano 1738-2018 talento passato e presente" attraverso il quale si intende dare nuovo stimolo alla valorizzazione dell’inestimabile patrimonio culturale rappresentato dai reperti provenienti dagli scavi novecenteschi e destinati al museo del sito.