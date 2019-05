Mostre a Napoli: cosa fare nel weekend del 6-7 aprile

Un weekend all’insegna della musica e della letteratura è quello che si appresta a vivere il capoluogo campano, che ospita gli eventi Piano City Napoli e NapoliCittàLibro. Da non perdere per chi ama il teatro, lo spettacolo “Scene da un matrimonio” in scena al Teatro Stabile per la regia di Andrei Konchalovsky, che affronta uno dei lavori più noti di Ingmar Bergman.

Mostre ed eventi che inaugurano a Napoli questa settimana

Piano City Napoli 2019

Le note del pianoforte risuoneranno per tre giorni, da venerdì 5 a domenica 7 aprile, in ogni angolo della città partenopea in occasione di Piano City Napoli 2019. In programma concerti, eventi e appuntamenti nei salotti delle case napoletane (House Concert) e nei più bei luoghi storici: musei, palazzi antichi, biblioteche, metropolitane, aeroporto, scalinate e piazze. La location principale, il Castel Nuovo, anche noto come Maschio Angioino, ospiterà gratuitamente, sabato 6 e domenica 7 la maggior parte degli eventi negli spazi dell’Antisala e della Sala dei Baroni, Sala della loggia e nel Corridoio dell’Armeria.

NapoliCittàLibro

Dal 4 al 7 aprile, torna nel capoluogo campano la seconda edizione del Salone del Libro e dell’Editoria di Napoli, che porta i libri nella suggestiva sede di Castel Sant’Elmo, la fortezza patrimonio mondiale UNESCO, al Vomero. Il tema al centro della kermesse letteraria è "Approdi. La cultura è un porto sicuro": un riferimento all’attualità e alla riaffermazione della cultura come àncora ben salda per la comprensione del presente e riparo dalle tempeste della disinformazione e dai moderni canti di Sirena. Tante le conferenze, le presentazioni e i dibattiti in calendario a cui prenderanno parte numerosi scrittori e non solo.

“Scene da un matrimonio” al Teatro Stabile

Andrei Konchalovsky firma la sua seconda regia italiana per lo Stabile di Napoli, affrontando uno dei lavori più noti di Ingmar Bergman, "Scene da un matrimonio". In scena al Mercadante, fino al 14 aprile, il non detto di Marianne e Johan, una coppia apparentemente felice, che finisce per esplodere con violenza in seguito alla decisione di lui di abbandonare moglie e figlie per una studentessa. Con Julia Vysotskaya e Federico Vanni.

Mostre ed eventi in corso a Napoli ad aprile 2019

"Oro Rosso" di Jan Fabre a Capodimonte

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte, fino al 15 settembre, ospita la mostra "Oro Rosso. Sculture d’oro e corallo, disegni di sangue" dell’artista belga di fama mondiale Jan Fabre, che torna a Napoli con un nuovo progetto che coinvolge anche altri tre luoghi di grande prestigio: la chiesa del Pio Monte della Misericordia, il Museo Madre e la galleria Studio Trisorio. Al Museo e Real Bosco di Capodimonte, l’artista espone un gruppo di lavori in dialogo con una selezione speciale di opere d’arte provenienti dalla collezione permanente del museo e da altre istituzioni museali napoletane. L’esposizione, curata da Stefano Causa insieme a Blandine Gwizdala, vede sculture in oro e disegni di sangue creati dall’artista dagli anni Settanta a oggi, oltre a una serie inedita e sorprendente di sculture in corallo rosso, realizzata appositamente per Capodimonte.

"Canova e l’antico" al Mann

Il Mann, Museo Archeologico Nazionale, rende omaggio a uno dei più grandi scultori italiani con la mostra evento "Canova e l'antico", visitabile fino al 30 giugno. L'arte sublime del maestro veneto, con la sua capacità di rifarsi ai modelli classici rinnovando l'Antico guardando alla natura, viene indagata attraverso oltre 110 lavori, tra cui 12 straordinari marmi, grandi modelli e calchi in gesso, bassorilievi, modellini in gesso e terracotta, disegni, dipinti. Il museo è aperto tutti i giorni, tranne il martedì, dalla 9 alle 19.30.

"Muhammad Ali" al PAN

Il PAN - Palazzo delle Arti di Napoli accoglie "Muhammad Ali", la mostra che, in 100 foto, racconta la carriera e la vita del "re del mondo". L’esposizione, aperta fino al 16 giugno, è curata da Marco Pastonesi e Giorgio Terruzzi. Attraverso i "doni" che Ali ha offerto agli appassionati di boxe, al linguaggio, alla dignità umana, ai compagni di viaggio, ai bambini, al coraggio, alla memoria, il percorso racconta l'atleta e l'uomo, un personaggio capace di combattere sul ring ma anche per i diritti civili. Orari: lunedì – domenica dalle 9.30 alle 19.30; martedì chiuso.

Ernest Pignon-Ernest al Complesso museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco

L’artista francese Ernest Pignon-Ernest torna a esporre le proprie opere nella città partenopea. L’esposizione EXTASES è stata allestita al Complesso museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, nel cuore del capoluogo campano, ed è aperta fino al 28 aprile. Protagoniste della rassegna, otto figure di donne tra le più grandi mistiche del cristianesimo, ospitate nel suggestivo ipogeo, che sono ritratte nel momento intimo dell’estasi. Orari a marzo: da lunedì al venerdì e la domenica dalle 10 alle 14, il sabato dalle 10 alle 17.

Escher al Palazzo delle Arti di Napoli

Fino al 22 aprile le sale del PAN - Palazzo delle Arti di Napoli ospitano la grande retrospettiva "Escher", evento espositivo che negli ultimi anni ha battuto ogni record di visitatori. I visitatori potranno non solo ammirare le oltre 200 opere del visionario genio olandese, ma anche scoprire l'influenza che il suo lavoro ha avuto sulle generazioni successive, dai dischi ai fumetti, dalla pubblicità al cinema. L'esposizione è curata da Mark Veldhuysen e da Federico Giudiceandrea. In mostra alcune delle opere più iconiche dell'artista come ‘Relatività’, del 1953, ‘Vincolo d'unione’, del 1956, ‘Metamorfosi II’ del 1939 e ‘Giorno e notte’ del 1938.

Chagall alla Basilica della Pietrasanta

Fino al 30 aprile la Basilica della Pietrasanta - Lapis Museum di Napoli ospita "Chagall. Un sogno d’amore", mostra che in 150 opere racconta la vita, il percorso e in particolare il sentimento del grande artista russo per la sua amatissima moglie Bella. Tra dipinti, disegni, acquerelli e incisioni, anche un nucleo di opere rare provenienti da collezioni private. Curata da Dolores Duràn Ucar, l’esposizione è un viaggio nel mondo ricco di stupore e meraviglia di Chagall (1887-1985), dai ricordi d'infanzia intrisi nella tradizione russa alle fiabe, tra poesia, religione e guerra, in un universo di sogni dai colori vivaci, di sfumature intense che danno vita a paesaggi e personaggi fantasiosi, sempre al confine tra realtà e sogno. C'è anche una 'dream room' dove le opere di Chagall avvolgono il visitatore. Orari: tutti i giorni 10.00 – 20.00.

Mostre da non perdere nel resto della Campania

"Paesaggi… immaginari" alla Reggia di Portici

La Reggia di Portici ospita la mostra "Paesaggi... immaginari", visitabile fino al prossimo 3 maggio. A esporre, nella cornice di uno dei più splendidi esempi in Europa di residenza estiva della famiglia reale borbonica e della sua corte, saranno 21 artisti, tra cui fotografi e scultori, impegnati a rappresentare il paesaggio secondo una propria visione provando ad esplicitare le loro emozioni al pubblico. Il percorso espositivo sarà aperto al pubblico, a ingresso gratuito, il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30, il venerdì e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 18.30.

"SplendOri. Il lusso negli ornamenti" all’Antiquarium di Ercolano

Fino al 30 settembre l’Antiquarium del Parco Archeologico di Ercolano ospita “SplendOri. Il lusso negli ornamenti”. La mostra è parte del progetto culturale del Parco Archeologico di Ercolano che lancia il ricco programma espositivo "Ercolano 1738-2018 talento passato e presente" attraverso il quale si intende dare nuovo stimolo alla valorizzazione dell’inestimabile patrimonio culturale rappresentato dai reperti provenienti dagli scavi novecenteschi e destinati al museo del sito.