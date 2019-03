Camorra, cattura di Marco Di Lauro: si punta a rete fiancheggiatori

Dopo l'arresto di Marco Di Lauro, il rampollo del clan di Secondigliano, alla periferia di Napoli, l'attenzione degli investigatori è rivolta a far luce sulla "rete di fiancheggiatori", ovvero a quanti gli hanno fornito aiuto in questi 14 anni di latitanza. In primis, gli inquirenti vogliono ricostruire tutti i movimenti dell'uomo che nel pomeriggio di ieri, sabato 2 marzo, è stato bloccato in un appartamento di via Emilio Scaglione, a pochi chilometri di distanza da quello che era il quartiere generale dell'organizzazione, che agli inizi degli anni 2000 controllava lo spaccio della droga nell'area a nord del capoluogo campano.

L'arresto di Marco Di Lauro

Di Lauro è stato sorpreso in un appartamento arredato senza alcun lusso, dopo aver scelto di confondersi tra la gente comune. Intorno al suo alloggio non sarebbero state trovate delle telecamere. Ora si lavora per capire da quanto tempo fosse in quell'appartamento.