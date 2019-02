Un gruppo di persone incappucciate ha aggredito due giovani islandesi scambiandoli per tifosi avversari, picchiandoli e sottraendo loro un cellulare e una telecamera. E’ successo ieri, giovedì 21 febbraio, in via Gian Battista Marino, nel piazzale antistante la Curva A dello Stadio San Paolo dove si disputava la partita Napoli-Zurigo.

L'intervento degli agenti

L’aggressione è stata notata dagli agenti del Commissariato Afragola, impegnati in un servizio di ordine pubblico in occasione dell’incontro. I militari sono subito intervenuti, e gli aggressori, verosimilmente ultrà del Napoli, sono scappati in varie direzioni, travolgendo anche alcuni passanti. Solo uno di loro, Salvatore Grillo, 41 anni, non è fuggito e anzi ha opposto resistenza e aggredito fisicamente i poliziotti, che però sono riusciti a bloccarlo.

L'arresto

Grillo è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, rapina e lesioni in concorso con altre persone. Il 41enne, già sottoposto al Daspo dal 2013 al 2015, verrà giudicato stamane con rito direttissimo. I due cittadini islandesi per le ferite riportate sono stati medicati in ospedale insieme a un poliziotto.